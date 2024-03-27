В России ожидают снижения цен на государственные учебники для школьников Кравцов: в России снизятся цены на государственные учебники для школьников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпросвещения совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) провело работу по снижению цен на государственные учебники для школьников, заявил глава министерства Сергей Кравцов, отчитываясь перед депутатами Госдумы. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, теперь в стране будет действовать конкурентная процедура.

Мы с Федеральной антимонопольной службой отработали вопрос [о ценообразовании учебников]. У нас теперь конкурентная процедура, и мы рассчитываем, что существенно будет снижена цена на государственные учебники. Напомню, сегодня у нас есть государственные учебники для старших классов, готовятся учебники по истории для основной школы и курс обществознания, — сказал он.

Выступая перед парламентариями, Кравцов также заявил, что Минпросвещения завершило работу по формированию суверенной системы образования в России. По его словам, министерство исключило иностранное влияние на работу образовательных учреждений, а также обеспечило их государственной информационной системой.

Также Кравцов пообещал расширить программу модернизации образовательных учреждений. По его словам, капитальный ремонт будет проводиться не только в школах, но и детских садах. Он заявил, что соответствующая программа будет представлена до конца этого года.