В России озаботились проблемами граждан с психическими расстройствами Москалькова расскажет депутатам о проблемах россиян с психическими заболеваниями

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует представить в Госдуме доклад, темой которого являются проблемы граждан с психическими расстройствами. По словам омбудсмена, нередки случаи грубого отношения медперсонала к пациентам. Кроме того, они сталкиваются с дефицитом лекарств, одежды и обуви, а помещения в некоторых больницах непригодны для проживания, передает «Коммерсант».

Число пациентов с психическими заболеваниями тем временем растет, говорится в докладе. На это повлияла пандемия, а также специальная военная операция.

Во всех группах населения отмечается рост тревоги, проявляются депрессивные симптомы. Некоторые граждане возвращаются или эвакуируются из зоны боевых действий с посттравматическими психическими расстройствами, у других это связано с беспокойством за судьбу близких, страны, — сообщается в докладе.

К омбудсмену поступило свыше 900 обращений, в которых сообщается о различных нарушениях. Отмечается, что попадаются и очень необычные случаи. Таким, например, является сообщение о расположении стационара в зоне радиоактивного загрязнения Чернобыльской АЭС.

Ранее Москалькова предложила сообщать в МВД о постановке граждан на психиатрический учет. Сейчас органы внутренних дел получают данные о россиянах с психическими расстройствами, которые могут представлять угрозу для общества, только после совершения противоправных действий.