В России ответили на слова Мирзиеева об уничтожении цвета нации в СССР Депутат Затулин: слова Мирзиеева о подавлении узбеков в СССР — спекуляции

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Шавкат Мирзиёев

Заявление президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев об уничтожении цвета узбекской нации в СССР звучат как спекуляция, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, передает Lenta.ru. Он отметил, что основа для развития и существования сегодняшнего Узбекистана была заложена еще в советские годы и «от этого никуда не уйти».

Узбекскую нацию в СССР никто не уничтожал. Сейчас есть целый пантеон людей, которые рассказывают, что в Советском Союзе сознательно морили голодом украинцев, уничтожали прибалтийские народы и так далее. СССР при всех своих недостатках был интернациональным сообществом, и Узбекистан на карте как Узбекистан впервые появился именно в Советском Союзе, а потом обрел независимость, сохранив свой язык, сохранив себя как народ, — сказал Затулин.

Мирзиеев ранее заявил, что власти СССР ответственны за уничтожение «достояния нации» — 100 тысяч узбеков, которые могли привести республику к независимости. При посещении комплекса памяти жертв репрессий «Шахидлар хотираси» он напомнил о масштабных репрессиях и расстрелах в советскую эпоху. Он назвал погибших величайшими героями, способными освободить свою Родину. 31 августа в Узбекистане отмечается День памяти жертв репрессий, а на следующий день, 1 сентября, — День независимости республики.