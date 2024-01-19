В России ответили на прогноз НАТО о возможном прямом конфликте Депутат Швыткин: эскалация напряженности с Россией происходит по вине НАТО

Фото: МО РФ

НАТО идет по пути эскалации напряженности в отношениях с Россией, и подтверждение тому — прогноз главы военного комитета блока Роба Бауэра о начале прямого конфликта через 20 лет, заявил в беседе с Lenta.ru член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По словам депутата, подобные высказывания дают России повод готовиться к любому варианту развитию событий.

Говорить о том, что они нападут, — это маловероятно. Вместе с тем, это полностью исключать нельзя, — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что страны блока НАТО не стремятся идти по пути мирного сосуществования, а делают все для эскалации напряженности во всем мире, свидетельством чему являются события на Украине, в секторе Газа и ситуация вокруг Йемена. При этом, как отметил Швыткин, Россия готова к развитию любого сценария. Так, поставлена задача по увеличению численности Вооруженных сил до полутора миллионов человек, а техническая оснащенность российской армии во многом превосходит страны Запада.

Ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что полномасштабный конфликт Альянса с Россией может начаться в ближайшие 20 лет. По его мнению, странам блока необходимо подготовиться к этому событию.