В России ответили на планы разместить ядерное оружие в других странах Рябков: Россия не планирует размещать ядерное оружие в других странах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Москва не планирует размещать свое ядерное оружие в других странах, кроме того, что уже находится в Белоруссии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на встрече шерп и су-шерп стран БРИКС. По его словам, РФ проявляет максимальную ответственность при его размещении в соседней стране.

Нет, не планирует, — ответил Рябков на соответствующий вопрос.

Ранее начальник информационно-аналитического управления Генштаба ВС Белоруссии Артем Буторин заявил, что в проекте военной доктрины республики не идет речи о механизмах, способах, формах и тактических приемах применения ядерного оружия. По его словам, доктрина сохранила свою «миролюбивую направленность», Минск не рассматривает ни одну страну в качестве своего врага.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва слышала информацию о планах Вашингтона разместить ядерное оружие в Великобритании. По его словам, российская сторона уже изучает этот вопрос. В случае, если данные подтвердятся, Москва будет рассматривать этот арсенал как единый с США.

Тем временем чешский военный эксперт Лукаш Визингр считает, что следующей после Великобритании страной, где США могут разместить ядерное оружие, станет Польша. По его мнению, любое государство, которое получит американские истребители F-35, способные нести боеголовки, может стать площадкой для оружия массового поражения из США.