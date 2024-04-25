Захарова ответила на критику Пашиняна в адрес ОДКБ Захарова: Россия сожалеет, что Армения допускает безосновательную критику ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва сожалеет, что Ереван продолжает допускать безосновательную публичную критику в адрес Организации Договора о коллективной безопасности, заявила представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. Так она прокомментировала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ не отреагировала на нарушение армянской границы в 2021–2022 годах. Дипломат еще раз напомнила, что руководство секретариата организации публично подтвердило сохранение всех обязательств в отношении республики в полном соответствии с уставными целями и принципами ОДКБ.

Мы сожалеем, что власти Армении продолжают допускать публичную критику в адрес ОДКБ. И не просто критику, критиковать можно, но [критику] безосновательную, — сказала Захарова.

Ранее Пашинян заявил, что ОДКБ не выполнила свои обязательства в период 2021–2022 годов. Политик добавил, что после этого Ереван приостановил свое участие в организации. По состоянию на сентябрь 2023 года Армения перестала участвовать в переговорах ОДКБ. Кроме того, власти республики упразднили должность постоянного представителя при организации.

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов пояснил, что отношения организации и Армении как государства-участника переживают сложный период, но деятельность Еревана в ней продолжается. По его словам, все вопросы повестки решаются в рабочем порядке.