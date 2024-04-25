В России отвергли вариант урегулирования конфликта на Украине из-за США Слуцкий: военный пакет помощи США Украине исключает урегулирование конфликта

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одобрение президентом США Джо Байденом пакета законов о военной помощи Киеву перечеркнуло шансы на мирное урегулирование украинского конфликта, написал в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, решение Белого дома «обрекает на гибель» тысячи мирных граждан.

Послушать сегодняшнее выступление Байдена — так это просто победная речь. Но победа-то пиррова! Потому что, продавив военный «пакет», американская администрация обнуляет перспективы мирного урегулирования украинского конфликта, обрекает на гибель тысячи мирных граждан, — подчеркнул Слуцкий.

Подписание законопроекта равнозначно соучастию Вашингтона в военных преступлениях Украины, обратил внимание депутат. В то же время новые поставки оружия не помогут украинским военным в зоне спецоперации, констатировал он.

Ранее стало известно, что Байден распорядился в феврале нынешнего года передать Украине существенное число тактических баллистических ракет ATACMS. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, они были поставлены в марте.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что в новом пакете помощи Соединенные Штаты передадут Украине БТР М113 и БМП M2 Bradley. В перечень вооружений войдут радары для контрбатарейной борьбы и средства обеспечения закрытой связи на уровне отделения, добавил он.