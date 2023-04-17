В России отреагировали на протест Японии из-за учений в районе Курил Депутат Швыткин назвал учения ВС РФ в районе Курил не противоречащими международному праву

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Малый ракетный корабль проекта 1234.1 «Рассвет» во время комплексных учений корабельных тактических групп

Учения Вооруженных сил России в районе Курильских островов не носят агрессивный характер и будут проходить в соответствии с нормами международного права, заявил заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Комментируя Lenta.ru протест Японии из-за российских маневров, запланированных в районе Южных Курил на 18–22 апреля, он пояснил, что учения необходимы для обеспечения обороны российских границ.

Учения, безусловно, проводятся для повышения обороноспособности страны: развитие военно-морского флота, проверка готовности подводных и надводных кораблей нашего флота. При этом никакие нормы международного права в данном случае не нарушаются, — объяснил депутат.

Парламентарий также подчеркнул, что маневры необходимы для обеспечения обороны российских границ, не являясь проявлением агрессии против Японии.

При этом осознаем, что границы нашей страны не должны быть ослаблены, поэтому восточное направление тоже берется во внимание, — уточнил Швыткин.

Ранее официальный Токио выразил протест Москве из-за предстоящих учений в районе южной части Курильских островов. По словам генсека японского кабмина Хирокадзу Мацуно, усиление российского военного присутствия на северных территориях, как в Японии называют южную часть Курил, противоречит позиции Токио.