В России отреагировали на новые санкции Канады Посол РФ Степанов назвал новые санкции Канады беспомощными

Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо

Канадские власти, несмотря на понимание беспомощности своих антироссийских санкций, продолжают придумывать новые ограничения, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов в интервью агентству ТАСС. По его словам, эти меры принимаются скорее для утешения собственных убеждений и передачи отчетности союзникам из Вашингтона и Лондона.

Кабинет премьер-министра Джастина Трюдо, думаю, понимает беспомощность своих антироссийских мер, но продолжает штамповать пустые пакеты санкций. Видимо, для собственного самоуспокоения и отчета перед кураторами из Вашингтона и Лондона. В России над этим жестом бессилия только в очередной раз посмеются, но принцип взаимности никто не отменял. Ответ с нашей стороны последует, — пообещал Степанов.

Ранее Канада ввела санкции против продюсера Иосифа Пригожина и режиссера Никиты Михалкова. Также в обновленный список рестрикций вошли актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, певцы Филипп Киркоров, Тимати, Александр Скляр и SHAMAN, певицы Валерия и Юлия Чичерина, гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Среди организаций оказались «МегаФон», МТС, «Теле2», «Билайн», Тинькофф Банк, а также Московское общество казаков.