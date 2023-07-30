«Реагировать будут военные»: депутат ГД об атаке дронов на «Москву-Сити» Депутат Журова назвала беспрецедентной атаку БПЛА на «Москву-Сити»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последствия взрывов в зданиях «Москва-Сити»

Ночная атака беспилотников на «Москва-Сити» стала беспрецедентной, заявила в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она убеждена, что военные должным образом отреагируют, и предположила, что план ответа уже готов. Депутат не исключила, что такие удары могу повториться и к ним нужно быть готовыми.

Реагировать в любом случае будут военные. Они наверняка уже знают план. Думаю, уже есть понимание, как действовать. Это беспрецедентный случай, но, я думаю, нам надо быть готовыми, что такие моменты, к сожалению, могут быть, — сказала Журова.

В ночь на 30 июля беспилотники снова атаковали столицу, под удар попал район «Москва-Сити». Мэр города Сергей Собянин сообщил, что незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях. При попадании дрона в одно из зданий получил ранение охранник. Из-за ЧП временно останавливали работу московского аэропорта Внуково.

В Минобороны назвали произошедшее террористической атакой. В ведомстве указали, что дронов было три. По данным министерства, один из них был сбит средствами ПВО, еще два подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).