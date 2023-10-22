В России отметили рост числа туристов из Европы МИД России: выдача европейцам туристических виз увеличилась на 57%

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Россия за первые девять месяцев 2023 года выдала в странах Европы на 57% больше туристических виз, чем за аналогичный период прошлого года, заявил в беседе с РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, туристам из Европы была выдана 141 тысяча виз.

С 1 января по 30 сентября 2023 года загранучреждениями МИД России в странах Европы было выдано 225 тысяч виз всех категорий, в том числе 141 тысяча туристических виз. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года общее количество выданных виз сократилось на десять процентов, при этом выдача туристических виз возросла на 57 процентов, — отметил дипломат.

Климов также указал на то, что показатели нынешнего года сильно уступают данным 2019 года. Тогда за этот же период европейцы получили 1,645 млн виз, из них 1,112 млн были туристическими.

Ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина сообщила, что в настоящее время банки прорабатывают ряд платежных решений для приезжающих в Россию иностранных туристов. Также в работе участвует Минэкономразвития. По словам главы ведомства Максима Решетникова, платежная карта для иностранных туристов может быть запущена в четвертом квартале 2023 года.