В России отменят часть антикризисных мер Решетников заявил о снятии моратория на банкротство

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В России отменят часть мер, действующих в рамках антикризисного пакета, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Выступая на совещании о задачах и мерах поддержки экономики в Северо-Западном федеральном округе, он отметил, что это коснется моратория на банкротство, льготных кредитов системообразующим предприятиям и нулевых пошлин на критический импорт, передает «Интерфакс».

Мораторий на банкротство был срочной мерой — завершается. Программа льготного кредитования системообразующих компаний, тоже надо понимать, она вводилась на пиках процентной ставки, поэтому сейчас они будут завершаться, — сказал Решетников.

Глава Минэкономразвития объяснил, что подобные меры предпринимались в условиях пика валютного курса и ажиотажного спроса, а также на фоне заявлений о снижении числа поставок в РФ.

По словам Решетникова, такая программа больше не будет действовать в стране, однако похожие точечные движения могут применяться совместно с Минпромторгом, если бизнес внесет конкретные предложения. В качестве примера глава Минэкономразвития привел ситуацию, когда пошлины на конечную продукцию нужно повысить и защитить внутренний рынок, а пошлины на комплектующие, наоборот, снизить.

В то же время Решетников сообщил, что программа параллельного импорта и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции и ускорение таможенных процедур пока продолжают действовать. Всего будет продлено действие 37 мер, отметил он.

Весной в России установили нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении ряда товаров, действие которых истекает 30 сентября. Ранее днем стало известно, что в России предложили продлить до 31 марта действие обнуленных ставок на ввоз некоторой продукции на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности меру предлагают сохранить для отдельных видов продукции легкой, пищевой, фармацевтической, медицинской, химической, целлюлозно-бумажной, текстильной, металлургической и иных промышленностей.