В России отказались от церемонии поднятия флага в вузах Минобрнауки отказалось от введения церемонии поднятия флага и исполнения гимна в вузах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минобрнауки не планирует вводить в российских вузах церемонию исполнения гимна и поднятия флага, рассказал ТАСС замглавы ведомства Константин Могилевский. По его словам, такой вопрос не рассматривается, поскольку в университетах нет основного времени начала занятий.

Время начала занятий, как правило, различается в зависимости от факультета и курса, часто корпуса университета находятся в разных местах города. Поэтому в практическом плане мы не рассматриваем вопрос установления такой церемонии, — сказал Могилевский.

Согласно результатам опроса аналитического центра «Синергия», к идее исполнения гимна и поднятия государственного флага в высших учебных заведениях положительно относятся более 63% россиян. Такую церемонию с 1 сентября 2022 года еженедельно проводят в российских школах и колледжах. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.

Ранее детский психолог Наталья Наумова высказывала мнение, что церемония поднятия флага и исполнения гимна в школах не должна быть обязательной для детей. Наумова считает, что учеников не должны наказывать за пропуск этого мероприятия.

Глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев ранее призвал исключить из школ и вузов «чуждые идеалы и ценности». По словам депутата, реформы в сфере образования «без учета исторических традиций» разрушают фундамент «культурного суверенитета».