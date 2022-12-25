В России оптимизируют назначение выплат Героям СССР и России Кабмин одобрил проект оптимизации выплат Героям СССР и России

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Правительство РФ одобрило проект федерального закона, оптимизирующего назначение выплат Героям Советского Союза и России. Кроме того, этот документ коснется и других граждан, удостоенных государственных наград, сообщается на сайте кабмина.

Решение правительства: одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Уточняется, что законопроект направлен на оптимизацию механизма назначения ежемесячной денежной выплаты Героям СССР, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического труда, Героям Труда РФ, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, членам семей умерших (погибших) Героев СССР, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы.

Предлагается установить беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты тем, кому это звание присвоено начиная с 1 января 2023 года. Предполагается, что закон упростит процедуру установления ежемесячной денежной выплаты тем, кому это звание присвоено до 1 января 2023 года — это будет возможно в том случае, если они выберут единую денежную выплату взамен натуральных льгот.