В России опровергли стремление уничтожить украинскую государственность Дипломат Полянский: Россия не стремится уничтожить государственность на Украине

Фото: Jordan Tovin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия в ходе специальной военной операции не стремится уничтожить украинскую государственность, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Во время трансляции в своем Telegram-канале он подчеркнул, что Запад вводит мир в заблуждение. По словам Полянского, оппоненты пытаются доказать, что цель Москвы заключается в русификации Украины, однако это не соответствуют действительности.

Я ни разу не слышал, чтобы кто-то из наших руководителей в числе целей специальной военной операции говорил, что мы не заинтересованы в украинской государственности, что мы не заинтересованы в том, чтобы Украина сохранялась. Это, скорее, западные оппоненты пытаются таким образом представить нашу позицию, пугая тем, что целью специальной российской операции является уничтожение Украины, борьба с украинским языком, ее русификация. Естественно, это абсолютно не так, — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Украина должна вернуться в состояние дружественного соседа России, от которого не исходит никакая угроза.

Это можно понимать по-разному, это и военная угроза, но это и угроза, исходящая от нарушения прав наших соотечественников, прав тех, кто говорит на русском языке. Эта угроза исходит и от глорификации нацистских преступников, продвижения неонацистских установок. Это тоже, на мой взгляд, угроза, с которой надо бороться, — добавил Полянский.

Ранее американский политический аналитик Эндрю Корыбко заявил, что Киеву необходимо пойти на мирное урегулирование конфликта с Москвой, потому что ВСУ не достигнут максимальных целей и у Запада ограничена возможность военной поддержки Украины. Он назвал пять причин, почему мир выгоден обеим сторонам.