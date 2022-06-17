В России опровергли информацию о вывозе украинского зерна в Сирию Представитель Путина в Сирии Лаврентьев: информация о вывозе 100 тысяч тонн зерна в Сирию — фейк

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Информация о том, что Россия вывезла с Украины около 100 тысяч тонн зерна и направила его в Сирию, является очередным фейком, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Как пишет агентство, информация о вывозе зерна ранее была распространена западными СМИ со ссылкой на посольство Украины в Ливане.

Это очередной фейк, неподтвержденная и оторванная от реалий информация. Основные запасы находятся в Николаевской, Одесской областях, российские корабли не имеют доступа в эти порты, потому что они находятся под контролем Украины. В Мариуполе складов нет, только совсем недавно — буквально неделю назад — там был разминирован порт и приведен в более-менее нормальное состояние, — заявил он.

Он подчеркнул, что первый корабль отправился из порта Мариуполя неделю назад, причем это был турецкий корабль. Ни о каких ста тысячах тонн украинского зерна речи идти не может, подытожил Лаврентьев.

Схожие обвинения высказывались в адрес России в мае. В украинских СМИ появилась информация о некоем российском судне, которое якобы погрузило в Крыму 27 тысяч тонн зерна и попыталось продать его Египту, но после отказа изменило направление на Ливан и Сирию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал сведения фейком.

Накануне постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что западные недоброжелатели пытаются выдать зерно, выращенное в Крыму, за украинское, поэтому и расползаются слухи о том, что Россия якобы ворует украинское зерно.