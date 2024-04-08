В России опровергли атаки на ядерные объекты Украины Ульянов заявил, что Россия никогда не атаковала ядерные объекты на Украине

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Михаил Ульянов

Вооруженные силы России никогда не наносили удары по ядерным объектам Украины и не собираются этого делать, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в Москве понимают возможные негативные последствия подобных атак. Он добавил, что решения о строительстве новых энергоблоков на территории Украины являются личным делом Киева.

Дело украинской стороны — принимать решение о строительстве новых энергоблоков, если такие возможности реально имеются на сегодняшний день. Мы в это дело не вмешиваемся. Россия никогда не атаковала ядерные объекты на территории Украины и не собирается этого делать. Мы отлично понимаем возможные негативные последствия, — сказал Ульянов.

Он также заявил, что атака беспилотников ВСУ на Запорожскую АЭС является серьезной эскалацией ситуации и угрозой ядерной безопасности. Кроме этого, по словам Ульянова, МАГАТЭ не станет отказываться от миссии на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что украинские войска пытались нанести очередной удар по Запорожской атомной электростанции с применением дрона-камикадзе. Беспилотный летательный аппарат был сбит и упал на крышу шестого энергоблока. Угрозы безопасности ЗАЭС не зафиксировано.