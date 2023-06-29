В России ограничат деятельность гидов-нелегалов Госдума в первом чтении приняла законопроект о контроле за легальностью работы гидов

Госдума 29 июня в первом чтении приняла законопроект, который должен ограничить деятельность гидов-нелегалов. Так, экскурсоводы, переводчики и инструкторы обязаны проходить аттестацию и соответствовать ряду требований, в том числе не иметь судимостей за преступления против половой неприкосновенности, семьи и несовершеннолетних и за тяжкие и особо тяжкие преступления. Законопроект предполагает, что контролировать это будут власти регионов, сообщает «Парламентская газета».

Представитель Брянской областной думы, где и был разработан законопроект, Владимир Пронин объяснил, что в регионе наблюдается большая проблема с нелегальными гидами. Так, экскурсоводы водят туристов по неконтролируемым маршрутам, при этом не несут ответственности в случае получения путешественниками травм.

Гиды везут туристов по своим неконтролируемым маршрутам, поэтому уже были случаи, когда туристы попадали в аварию или им не могли оказать помощь. Все это требует наведения порядка, — подчеркнул Пронин.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев уточнил, что регионы действительно хотят больше полномочий в этом вопросе. Так, сейчас у них отсутствует право на проверку наличия аттестации у гидов. Парламентарий подчеркнул, что Лига туроператоров в будущем предлагает дополнить административный кодекс, чтобы штрафовать нелегальных экскурсоводов. По его словам, практика других стран показывает эффективность данной меры.

Ко второму чтению в законопроект внесут ряд поправок. Планируется конкретизировать, какие именно требования будут находиться под региональным контролем, а также, как будут выглядеть виды контрольных мер.

Депутат Госдумы Наталья Костенко ранее заявила, что гидов-нелегалов необходимо штрафовать за экстремальные экскурсии. Она отметила, что у любого объекта, которые предлагают посетить в рамках незаконных туров, есть собственники, которые должны также отвечать за безопасность.