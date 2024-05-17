В России официально утвердили обязанности вице-премьеров Кабмин РФ: Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин официально утвердил распределение должностных обязанностей между своими заместителями, передала пресс-служба кабмина. По данным ведомства, решение было принято для более эффективной работы нового состава правительства.

Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента, достижению результатов национальных проектов и целей развития, — следует из пресс-релиза.

В перечень обязанностей первого вице-премьера Дениса Мантурова вошла координация работы в сфере выполнения программ развития атомной и ракетно-космической промышленности. Кроме этого, он займется курированием деятельности Минпромторга РФ и социально-экономическим развитием субъектов Уральского федерального округа (УФО).

Вице-премьер Татьяна Голикова продолжит контролировать вопросы здравоохранения, включая санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Ей также доверили заниматься вопросами государственной политики в сфере социального развития, культуры и искусства.

Ранее Госдума России утвердила новый состав кабинета министров. В частности, должность министра финансов занял Антон Силуанов, а министром сельского хозяйства стала Оксана Лут. Помимо этого, были утверждены кандидаты на посты министров промышленности и торговли (Антон Алиханов), спорта (Михаил Дегтярев), просвещения (Сергей Кравцов) и культуры (Ольга Любимова).