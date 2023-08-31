В России одобрили законопроект об отсрочке от призыва при обжаловании Кабмин поддержал закон об отсрочке от призыва на время суда с военкоматом

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Правительство России поддержало законопроект о приоcтановке решения призывной комиссии об отправке на военную cлужбу во время оспаривания в суде решения военкомата о призыве, пишет «Коммерсант». Сейчас закон разрешает оспаривать в суде решение призывной комисcии, но не гарантирует приостановку исполнения ее решения на время разбирательcтва.

Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается, — говорится в отзыве.

Автор законопроекта депутат Сергей Шаргунов отмечает, что приостановка решения призывной комиссии поможет избежать отправки в Вооруженные силы России граждан, не годных к службе по состоянию здоровья. Как следует из пояснительной записки, «незаконные призывные мероприятия» подрывают «боеспособность вооруженных сил» и «дискредитирует военную службу в глазах общества».

Ранее сообщалось, что Госдуму внесен законопроект, разрешающий юристам обжаловать решения военкоматов в досудебном порядке. По словам главы комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной, принятые ранее поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» лишили граждан возможности пользоваться услугами юристов при подаче жалоб на решения призывных комиссий. При этом у взрослых дееспособных граждан не может быть законных представителей, подчеркивается в пояснительных материалах.