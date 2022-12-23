В России одобрили закон о создании единой биометрической системы Совфед одобрил закон о создании в России единой биометрической системы

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Совет Федерации одобрил закон о создании в стране единой биометрической системы, где будут размещаются и обрабатываются биометрические персональные данные российских граждан, передает РИА Новости. В понятие биометрических данных будут включены изображения лиц и образцы голоса. Документ, в частности, запрещает любую дискриминацию в отношении граждан, отказавшихся от сдачи биометрии.

Информационная система «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» будет работать в целях аутентификации с информационными системами аккредитованных государственных органов, Центробанка и организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц.

21 декабря Госдума приняла закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи. Отмечается, что россиянам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных.

Также вводится запрет на хранение геномной информации, ограничивается перечень собираемой биометрии (только лицо и голос), предусматривается возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через «Госуслуги».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал внесение изменений в законопроект о биометрии. Он отметил, что парламентарии ограничат перечень биометрических данных — в него будут входить только лицо и голос — и еще шесть инициатив.