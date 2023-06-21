В России одобрили новые штрафы за использование зарубежных мессенджеров В Совфеде одобрили закон о штрафах до 700 тысяч за использование зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг

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Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до 700 тысяч рублей за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг, передает ТАСС. Как отметила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, это позволит защитить персональные данные и финансовую информацию граждан.

Закон устанавливает административную ответственность за несоблюдение этих требований. Для должностного лица штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлица - от 100 тыс. до 700 тыс. рублей, — сказала Рукавишникова.

Совет Федерации ране проголосовал за закон, уточняющий нормы о признании паспортов россиян недействительными, а также об ограничениях на выезд для некоторых категорий граждан, сообщает «Интерфакс». По закону предусматривается передача паспорта на хранение в орган, выдавший этот документ, для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или альтернативную гражданскую службу.

Адвокат Калой Ахильгов, комментируя поправки в закон, отметил, что гражданин России, получивший повестку в военкомат, должен будет сдать загранпаспорт на хранение в миграционный отдел полиции.