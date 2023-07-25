В России оценили военную активность Польши в Сувалкском коридоре Депутат Гурулев назвал действия Польши в Сувалкском коридоре шагом к конфронтации с Россией

Фото: Sgt. Alex Soliday/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление польских властей о размещении саперного батальона в городе Августове в Сувалкском коридоре является очередным шагом, приближающим Варшаву к прямому противостоянию с Москвой, заявил в беседе с «Царьградом» депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он подчеркнул, что в нынешней обстановке приходится просчитывать все варианты, включая и этот.

Издание напоминает, что Польша проявила активность в вопросе создания новых военных подразделений после переброски бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Размещением нового батальона вблизи границ Белоруссии и Калининградской области РФ Варшава фактически создает очередную угрозу и для Москвы, и для Минска, отметил Гурулев. Комментируя шаги Польши, депутат отметил, что России нужно быть готовой к любому развитию событий.

Возможно все. Этому учит жизнь, этому учит наша история, этого не надо бояться, от этого не надо отнекиваться, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, российский Генштаб должен просчитывать в том числе и самые фантастические варианты развития событий, например блокаду странами НАТО Калининградской области, когда ВС России придется «пробивать» Сувалкский коридор, имеющий тактическое и стратегическое значение. По словам генерала, в этом случае справа и слева будут вражеские группировки НАТО, которые будут полностью простреливать коридор.

Если мы его пробьем, то придется сходу обнулять Прибалтику, другого варианта в случае блокады Калининграда не будет, — подчеркнул Гурулев.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что для действенной защиты Сувалкского коридора необходимо размещение в республике бригады союзников по НАТО. Безопасность Литвы предопределяется опасным соседством, отметил он.