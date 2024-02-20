В России оценили вероятность поставки Западом дальнобойных ракет Украине Гаврилов: в РФ не сомневаются в поставках Западом ракет большой дальности ВСУ

Фото: media.defense.gov

В России не сомневаются в намерении западных стран поставить Украине ракеты большой дальности, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, которые прозвучали в эфире телеканала «Россия 24», подобные сообщения появляются в СМИ уже не в первый раз.

Я даже не сомневаюсь, что их (ракеты большой дальности. — NEWS.ru) поставят, — заявил Гаврилов.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США необходимо признать страной-агрессором за поставку оружия Украине. Так парламентарий отреагировал на данные американских СМИ о передаче Киеву обновленных ракет ATACMS большой дальности. Он добавил, что Вашингтон напрямую втянут в конфликт на Украине и является одной из его сторон.

Телеканал NBC News ранее сообщил, что Белый дом работает над вопросом поставки Украине баллистических ракет ATACMS большей дальности по сравнению с ракетами, которые США поставляли Киеву ранее. По данным источников, новая версия ракеты позволит ВСУ поражать цели в Крыму на более дальнем расстоянии.

В Пентагоне заявили NBC, что США располагают ограниченным количеством ATACMS. По словам представителя ведомства, ракеты вряд ли передадут Украине без выделения дополнительных средств для восполнения запасов.