В России оценили ущерб от не занимающихся спортом людей Чернышенко: неспортивные люди наносят ущерб экономике РФ на 350 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Чернышенко

Россияне, игнорирующие занятия спортом, наносят ущерб экономике страны, подчеркнул вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Эта сумма эквивалентна 350 млрд рублей, передает корреспондент NEWS.ru с полей Петербургского международного экономического форума.

Министр спортивный, многие наши чиновники спортивные. Важно заниматься спортом, здоровые и спортивные люди способствуют развитию экономики. Те, кто не занимается спортом, фактически наносят вред нашей экономике, эквивалентный 350 млрд рублей, — заявил член правительства.

Чернышенко призвал уделять особое внимание развитию молодых спортсменов. Это поможет им в будущем стать чемпионами, добавил вице-премьер.

Одна из наших основных задач с Минспортом — чтобы ребята могли в регионах заниматься спортом и теми видами спорта, которыми они хотят, — констатировал он.

Ранее глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что правительству стоит вернуть финансирование развития спорта в России на достойный уровень. Даже бесплатные занятия требуют вливания средств и поддержки от государства, напомнил он. Министерство, по его словам, работает над разрешением сложившейся ситуации.