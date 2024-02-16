Патрушев обвинил Запад в обострении обстановки на Южном Кавказе Патрушев: Запад стремится помешать урегулированию ситуации на Южном Кавказе

Фото: kremlin

Николай Патрушев

Запад стремится раскачать ситуацию на Южном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости. По его словам, «западники» хотят помешать армяно-азербайджанскому урегулированию.

Видим также стремление западников раскачать ситуацию на Южном Кавказе, а также помешать армяно-азербайджанскому урегулированию, что привело к обострению обстановки в данных регионах, — сказал Патрушев.

Ранее сообщалось, что Германия готова оказать финансовую помощь Армении взамен на некоторые антироссийские шаги. Отмечается, что Берлин, в частности, заинтересован в скорейшем выводе российских пограничников из региона, также власти ФРГ заинтересованы в зачистке государственного аппарата Еревана от дружественно настроенных по отношению к России лиц, включая люстрацию вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Армения пытается поменять союз с Россией на туманные обещания Запада. Он подчеркнул, что Ереван предпринимает попытки изменить свой внешнеполитический курс и в целях оправдания этого винит Россию во всех своих бедах, в том числе в утрате Карабаха. Лавров напомнил, что Москва неоднократно публично говорила о своей озабоченности по данному вопросу.