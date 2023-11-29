В России оценили планы Киева переименовать населенные пункты в Крыму Сенатор Карасин: планы Киева переименовать села в Крыму смешны и печальны

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Желание украинских властей переименовать населенные пункты в Крыму выглядит одновременно смешно и весьма печально, заявил в беседе с Lenta.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он посоветовал Киеву обратить внимание на более очевидные реальные проблемы, стоящие перед страной.

На фоне тех проблем, которые существуют у Украины, подобные инициативы мгновенно вызывают вопрос о степени компетентности существующей власти, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что инициатива о переименовании крымских населенных пунктов с использованием крымско-татарских названий дает украинским чиновникам широкий простор для фантазии. Карасин иронично предложил им переименовывать все на карте Европы, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и США.

Ранее на заседании украинской Национальной комиссии по вопросам крымско-татарского языка 22 ноября было принято решение о возвращении населенным пунктам Крыма «топонимов, имеющих тюркское происхождение или исторические крымско-татарские названия». Как заявили в Министерстве реинтеграции Украины, это будет способствовать «борьбе с пропагандой российской имперской политики на Украине» и «деколонизации топонимии».