В России объявили в розыск украинского военачальника МВД России объявило в розыск замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ Нестеренко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МВД России объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко, следует из базы ведомства. Нестеренко разыскивается по уголовной статье. По какой именно, не уточняется.

Александр Владимирович Нестеренко, 13.10.1972. Разыскивается по статье УК, — следует из базы розыска МВД РФ.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего заместителя министра обороны Украины Петра Мехеда и бывшего замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Бокия. Они заочно обвинены в военных преступлениях в Донбассе. По данным следствия, в результате действий Мехеда и Бокия в Донбассе погибли и получили ранения 165 человек. Кроме того, более 87 объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения.

До этого МВД России объявило в розыск по уголовной статье бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. По какой именно статье ведется розыск, не уточнялось.

Также ранее в России объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Утверждалось, что глава государства разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. В базе также указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области.