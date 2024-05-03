В России объявили в розыск секретаря СНБО Украины МВД РФ: секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко объявлен в уголовный розыск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко был объявлен в розыск, следует из базы МВД России. По информации ведомства, политика ищут по уголовной статье.

Литвиненко Александр Валерьевич. Дата рождения: 27.04.1972. Разыскивается по статье УК, — указано в базе данных.

Российское министерство не уточнило, по какой именно статье ведется розыск. Другой информации ведомство не предоставило.

Ранее Министерство внутренних дел России разместило сведения о розыске бывшего руководителя Службы безопасности Украины Валентины Наливайченко. В базе данных ведомства появились соответствующие данные. Розыск украинского гражданина инициировали в связи с уголовным преступлением.

В конце 2023 года Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение бывшему министру юстиции Украины и экс-члену Совета национальной безопасности и обороны Павлу Петренко за преступные решения о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе. В период с 2014 по 2019 год в результате АТО были ранены и погибли свыше 2000 человек, в том числе 56 детей. Кроме того, операция привела к повреждению более 450 объектов инфраструктуры.