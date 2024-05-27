В России объявили в розыск глав МВД и Минобрнауки Латвии МВД РФ: главы МВД и Минобрнауки Латвии Козловскис и Чакша объявлены в розыск

МВД России объявило в розыск глав МВД и Минобрнауки Латвии Рихардса Козловскиса и Анду Чакшу, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу российского МВД. Подробности не сообщаются.

Рихардс Козловскис, 26.5.1969. Разыскивается по статье УК, — следуетиз базы розыска МВД РФ.

Ранее МВД России объявило действующего президента Украины Владимира Зеленского в розыск. Его карточка появилась в базе данных российского ведомства. В основаниях указано, что его разыскивают по статье УК, но по какой конкретно — не говорится. В базе также указывается место рождения Зеленского — город Кривой Рог Днепропетровской области.

Сенатор Сергей Цеков заявил, что Зеленского объявили в розыск за приказы обстреливать такие мирные города как Донецк и Белгород. Украинского лидера обвиняют в преступлениях против человечества и братоубийственной войне, которую он развязал вместе с Североатлантическим альянсом, когда привел НАТО на Украину, констатировал депутат.

Позднее МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, соответствующая информация появилась в базе ведомства. Статья, по которой он разыскивается, не уточняется.

Однако 9 мая оба политика исчезли из базы розыска МВД. Криминалист Михаил Игнатов предположил, что украинские хакеры могли взломать базу, из-за чего из нее и пропали имена Зеленского и Порошенко. По мнению эксперта, к этому также могут быть причастны сотрудники информационного центра.