В России объявили в розыск 150 украинских военных Бастрыкин: СК объявил в розыск 150 военных преступников из Украины

Фото: СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Следственный комитет России объявил в розыск 150 украинских военных, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин, передает ТАСС. По его словам, их подозревают в преступлениях

Мы тоже там ведем расследования. Мы объявили в розыск 150 военных преступников, квалифицировали как действия украинской военщины, — сказал Бастрыкин.

Ранее Бастрыкин заявил, что двум украинским генералам заочно предъявлены обвинения в преступлениях в Донбассе. Речь идет о экс-командующем силами «антитеррористической операции» (АТО) Михаиле Забродском и бывшем командующем «операцией объединенных сил» Сергее Наеве.

Глава ведомства также сообщил, что всего с 2014 года СК РФ возбудил более 2,9 тысячи дел о преступлениях украинских силовиков и членов радикальных националистических объединений в Донбассе. Свыше 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами этих дел.

Ранее в Кремле одобрили идею Бастрыкина о создании отечественного трибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СКР тщательно фиксирует все преступления украинского руководства, материалы по которым в будущем смогут лечь в основу судебного разбирательства.