В России объяснили, почему Украина не готова к переговорам Сенатор Косачев заявил, что Украина не готова к переговорам

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Упорное требование Украиной капитуляции России является подтверждением неготовности Киева к мирным переговорам с Москвой, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. По его мнению, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» стала «стопроцентным подтверждением», что двусторонние переговоры пока невозможны.

Здесь не работает правило базарного торга: потребуй сразу максимум, и получишь приемлемое. Скорее наоборот: упорство в требовании о полной капитуляции России под видом «мирного плана» в глазах любого реалистичного политика подтверждает полную неготовность Киева к переговорам, — заявил сенатор.

По мнению Косачева, на Украине не верят, что ультиматум о капитуляции может стать основой для мирных переговоров, однако киевской стороне «приятно, что люди приходят и слушают их взволнованные рассказы о том, как они уже скоро вернут самоопределившиеся территории и получат несметные репарации».

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти Украины отказываются от переговоров с Россией из-за того, что прекращение конфликта грозит Зеленскому катастрофой. Политик заявил, что украинский лидер может избежать ее только в случае заморозки противостояния.