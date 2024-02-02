В России объяснили, как Киев «выстрелил себе в ногу» иском в Гаагский суд Захарова: Киев делом против России в Гааге выстрелил себе в ногу

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Киев посадил себя на скамью подсудимых своими претензиями по делу против России в Международном суде ООН в Гааге, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она отметила, что суд уже отверг все украинские заявления о том, что Россия нарушила конвенцию о геноциде для оправдания начала СВО и на рассмотрение суда остался лишь один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе.

В итоге на рассмотрении суда остался только один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе. То есть Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остается только поаплодировать киевским «умельцам» и их западным покровителям: они «выстрелили себе в ногу», — отметила дипломат.

Ранее Международный суд ООН в Гааге отказался рассматривать вопрос о том, нарушают ли действия России по отношению к Украине конвенцию о геноциде. В Гааге пришли к выводу, что этот пункт не попадает под их юрисдикцию. При этом суд согласился рассмотреть вопрос геноцида относительно взаимоотношений Украины и Донбасса.

Накануне председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал решение Международного суда ООН по иску Украины к России сбалансированным и выверенным в большинстве положений. При этом он выразил сомнение, что Запад откажется от поддержки Киева.