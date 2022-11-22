В России обманутых дольщиков освободят от уплаты НДФЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект, освобождающий дольщиков от уплаты НДФЛ в случае несостоятельности или банкротства застройщика. Документ рекомендован к рассмотрению правовым управлением Госдумы и правительства, пишут «Известия».

В правовом управлении обращаютвнимание на то, что из НДФЛ формируются федеральный и региональный бюджеты, поэтому нужно предусмотреть их сбалансированность и самостоятельность. Предлагаемая налоговая льгота, считают в кабмине, должна предоставляться регионом при отсутствии у дольщика права на возмещение из федеральной казны.

Ко второму чтению будут подготовлены поправки, которые конкретизируют источники выпадающих доходов бюджетов.

Законопроект для этого и проходит стадию трех чтений. Сначала принимается его концепция, с которой сейчас согласны и в правовом управлении Госдумы, и в правительстве, — приводит издание слова одного из авторов документа зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов заявил, что законодательство требует доработки для того, чтобы быстрее решать проблемы обманутых дольщиков. Он считает, что сдача проблемных объектов должна проводиться в соответствии с ранее полученным разрешением на строительство, без учета изменившихся требований.