В России обезопасят лиц, которые находятся под угрозой из-за Киева

Лица, находящиеся под угрозой из-за действий украинских спецслужб, будут обеспечены дополнительной безопасностью, сообщил в Telegram первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, угрозы терактов в отношении таких людей сведут к минимуму.

Он заявил об этом после того, как агентство РБК-Украина составило список политиков — следующих потенциальных целей в РФ после убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы. Речь идет о бывшем украинском президенте Викторе Януковиче, экс-премьере Украины Николае Азарове, экс-нардепе Олеге Цареве, бывшем лидере запрещенной Киевом партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке и губернаторе Херсонской области Владимире Сальдо.

Потенциальным же лицам, против которых могут быть направлены теракты, в том числе людям из этого «списка пяти», должна быть и будет обеспечена дополнительная безопасность, мы постараемся свести угрозы террористических нападений на них до минимума. Это будет самый правильный ответ на потенциальную угрозу терактов со стороны спецслужб Украины, которые доживают свои последние дни, — подчеркнул Бондарев.

По его словам, киевские власти понимают неизбежность своего скорого проигрыша, поэтому прибегают к террористическим методам и физически устраняют оппонентов. Он отметил, что в РФ будут бороться по всей строгости закона с организаторами и исполнителями терактов. В этой связи им не стоит ждать пощады, заключил сенатор.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев ранее сообщил, что комитеты Совета Федерации по обороне и международным делам займутся подготовкой мер, направленных на защиту общественных и политических деятелей от терактов со стороны украинских спецслужб. По его словам, усилия по защите таких лиц должны быть удвоены.