В России не хватает фильтр-бумаги и ниточек для пакетиков чая Вице-премьер Абрамченко: в России есть сложности с фильтр-бумагой и нитками для чая

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Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что российские компании столкнулись со сложностями из-за нехватки фильтр-бумаги и ниток для чайных пакетиков. В разговоре с РИА Новости она отметила, что эти проблемы вскрылись после того, как были решены первоочередные задачи.

Сейчас коллеги из профильных ведомств составляют дорожные карты по каждому направлению, чтобы проще было решать проблемы либо за счет параллельного импорта, либо за счет поставок из дружественных стран, либо за счет производства внутри страны, если будет рентабельно создавать новые производства за счет емкости внутреннего рынка, — сказала Абрамченко.

При этом, по ее словам, российское подразделение шведской компании Tetra Pak помогает перезапустить отечественное производство. Абрамченко отметила, что сейчас налажено промышленное использование картона в качестве основы упаковки для детского питания — упаковки 200 миллилитров для соков и молочных продуктов.

Летом международная чайная компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Brooke Bond и Saito, приняла решение прекратить работу в России. Руководство объяснило решение тем, что нынешняя ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес, однако обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.