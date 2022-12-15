В России не будут вводить ограничения из-за гриппа и ОРВИ Попова: ограничения из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в России вводиться не будут

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вводить ограничительные меры из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на федеральном уровне не нужно, сообщает «Интерфакс». По ее словам, главы региональных управлений ведомства могут самостоятельно принимать решения об их введении в случае необходимости.

Ограничений на федеральном уровне нет. В этом случае они никогда не вводились, и вводить их нет никакой необходимости. Предложения по введению тех или иных мер делают главные государственные санитарные врачи в субъектах РФ. Я рекомендую строго следовать тем планам, которые издают каждый год, редактируются каждый год и содержат весь необходимый перечень мер в зависимости от эпидситуации, — сказала Попова.

Ранее заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский заявил, что в течение осенне-зимнего периода в Москве может начаться эпидемия свиного гриппа. По его словам, жителям и гостям столицы стоит вакцинироваться и носить маски. Покровский призвал помнить, что защитное действие прививки наступает не сразу.

Ранее Попова отметила, что в связи с приходом новых штаммов вирусов и сезонных заболеваний делать прививку от гриппа уже поздно. Кроме того, было отмечено, что в России привились более 74 млн граждан — больше половины населения страны.