В России назвали возможную цель диверсии на «Северных потоках» Посол Антонов назвал разрыв связей ЕС и России возможной целью диверсии на «Северных потоках»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что подрыв «Северных потоков» был нацелен на полное разрушение энергетических связей между Россией и Европой. После диверсии в ЕС вынуждены выбирать дорогостоящие альтернативы, отметил он в статье, опубликованной американским журналом National Interest.

Очевидно, что этот акт саботажа был направлен на полный разрыв взаимовыгодных энергетических связей между Европой и Россией. Цель состояла в том, что радикальным образом переориентировать региональных потребителей на дорогостоящие ресурсы, будь то зарубежный сжиженный газ или новые чистые технологии, — подчеркнул Антонов.

Дипломат считает, что после диверсии на «Северных потоках» в числе проигравших оказались рядовые граждане и целые отрасли промышленности. Теперь процесс деиндустриализации Европы ускорился, причем видна очевидная выгода для Вашингтона.

По мнению Антонова, «атака на инфраструктуру» стала чрезвычайно опасным прецедентом, поскольку теперь под угрозой находится «любой критически значимый объект», где бы он ни находился. Другой опасностью является тот факт, что без правительственного участия такой акт терроризма не мог быть совершен, уверен дипломат.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США являются основными выгодоприобретателями от диверсии на «Северных потоках». Он добавил, что СМС-сообщение со словами «все сделано», которое бывший премьер Великобритании Лиз Трасс после подрыва газопроводов прислала госсекретарю США Энтони Блинкену, наводит на мысли о причастности к теракту британских ВМС.