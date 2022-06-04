В России назвали виновных в приостановке переговоров с Киевом Сенатор Цепков: переговоры Москвы с Киевом остановились по вине Запада

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Мирные переговоры между Россией и Украиной заморозились по вине западных стран, об этом Lenta.ru заявил член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Сенатор отметил, что страны Запада, включая США, подстрекали Киев, говоря руководству Украины, что она победит. Он также напомнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что конфликт нужно решать на поле боя.

Причиной приостановки переговоров стало подстрекательство американцев и западных государств, их убеждение Украины, что она может победить, — сказал он.

Он подчеркнул, что отказ Киева от диалога с Москвой последовал после успехов на переговорах в Турции, после того как Россия отвела войска от Киевской, Сумской и Черниговской областей. После этого, по словам сенатора, Украина обрела уверенность в своей победе.

Цеков считает, что возвращение конфликтующих сторон к столу переговоров возможно лишь тогда, когда Украина поймет, что без них спасти страну не получится.

Переговоры возобновятся, когда на Украине поймут, что без переговоров они ни в каком виде страну спасти не смогут, — указал сенатор.

Накануне глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина намерена сначала укрепить свой боевой потенциал на земле с помощью нового вооружения, поставляемого ей странами Запада, и только после этого вернуться за стол переговоров с Россией. Он подчеркнул, что украинские войска уже готовы использовать полученное вооружение.