В России назвали условие для вывоза зерна с Украины Вице-премьер Абрамченко: вывезти зерно с Украины при желании можно хоть сейчас

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Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, в том числе с территорий, где сейчас действуют временные администрации, заявила в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, продовольствие можно вывезти хоть сейчас, если у Украины появится такое желание.

Мы не вмешиваемся в этот процесс. Сегодня это зерно вывозится автомобильным транспортом и железной дорогой — мы видим эти коридоры зерновозов и фур, которые идут в Европу. Украинское зерно можно вывезти, было бы желание, — сказала вице-премьер.

По словам Абрамченко, Россия готова оказывать всю посильную помощь, чтобы вывезти зерно из Мелитополя и Бердянска, экспортировать продукт можно через крымские порты Керчь и Севастополь. Что касается порта Одессы, то вице-премьер подчеркнула: на текущий момент его акватория остается заминированной властями Украины. Кроме того, там находится несколько затопленных кораблей, которые мешают свободному передвижению судов.

Абрамченко отметила, что в силах украинских властей изменить ситуацию в порту Одессы. Если он будет разминирован, то оттуда можно будет свободно вывозить различное продовольствие, в том числе зерно. По ее словам, все, кто говорит, что кризис на рынке продовольствия мог произойти по вине России, «перегибают палку».

Ранее президент России Владимир Путин также подчеркивал, что Россия не минировала украинские порты и РФ нельзя винить в невозможности вывезти зерно. Он говорил, что есть и еще один путь для зерна, по суше, через Белоруссию. Однако у белорусского лидера Александра Лукашенко есть одно условие: сначала с Минска должны быть сняты западные санкции.