В России назвали условие для большой войны на Ближнем Востоке Посол Викторов: израильский ответ Ирану обернется большой войной

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

На Ближнем Востоке возможна большая война, если Израиль ответит Ирану на последнюю атаку по принципу «око за око», заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, нет ничего хорошего в стремлении отомстить.

Если сейчас пойдет развитие обстановки «око за око» и «зуб за зуб», то ничего хорошего из этого не получится: Ближний Восток может быть втянут в большую региональную войну, — сказал Викторов.

В ночь на 14 апреля Иран при первом пуске направил в сторону Израиля 70 ракет, при втором — 80. Отмечается, что ЦАХАЛ перехватила из них 99%. По некоторым данным, израильские военные настаивают на решительном ответе Ирану, который должен состояться в ближайшее время.

Позже представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер заявил, что правительство страны определится с ответом на атаку Ирана по своей территории 15 апреля или в ближайшие дни. Чиновник отметил, что правительству представлен «широкий спектр вариантов» реакции на нападение.

Ранее стало известно, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг идею начать атаку против Ирана из-за звонка президента США Джо Байдена. Отмечается, что на ударе настаивали израильские министры и бывшие начальники генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ ) Бени Ганц и Гади Айзенкот.