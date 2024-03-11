В России назвали истинную цель Запада в Армении МИД: слова Хиппи указывают на желание Запада использовать Армению против России

Слова замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о поддержке Армении подтверждают стремление Запада использовать Ереван как инструмент против России, считают в МИД РФ. Согласно заявлению ведомства, которое приводит ТАСС, это повод задуматься для ответственных армянских политиков.

Нас уже не удивляет тот факт, что в Лондоне перестали скрывать антироссийскую сущность всех своих шагов на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе. Но откровения Хиппи — это еще и прямое подтверждение того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент <...> против Москвы, — сказали в министерстве.

Ранее Хиппи заявил, что Британия признает решение властей Армении о заморозке членства в Организации Договора о коллективной безопасности. Он добавил, что Лондон готов оказать поддержку Еревану перед лицом «исходящих от России угроз».

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, отмечал, что Армения повелась на посулы коллективного Запада и может стать неуправляемым снарядом Евросоюза. Парламентарий добавил, что этот путь ведет Армению к забвению и полной утрате своей культуры, веры и суверенитета.

Спикер парламента Армении Ален Симонян до этого заявил, что Ереван заинтересован в получении максимальной безопасности для себя. Поэтому армянская сторона готова углублять отношения с Евросоюзом и получить статус кандидата в ЕС.