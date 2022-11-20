В России назвали глупостью решение ЮНЕСКО взять под защиту украинский борщ Дипломат Орджоникидзе: ЮНЕСКО занимается глупостями, защищая украинский борщ

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Признание украинского борща нематериальным наследием ЮНЕСКО и заявления о его защите не делают честь организации, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. По его словам, учреждение ООН занимается глупостями, когда идет на подобные шаги.

<...> если честно, убеждены, что признание его «украинскости» со стороны ЮНЕСКО, а тем более инсинуации на тему необходимости его защиты, не делают чести этому традиционному восточнославянскому блюду и самой организации, занимающейся подобными глупостями, — сказал Орджоникидзе.

Он добавил, что в России отдают должное достоинствам и вкусовым качествам борща, который очень любят и уважают, однако отметил, что помимо украинского существуют московский, белорусский и польский разновидности блюда. Дипломат также отметил, что в РФ суп также готовят в виде космического питания.

По мнению Орджоникидзе, включение борща в список ЮНЕСКО стало «анекдотичной историей». Дипломат считает, что в погоне за антироссийской повесткой Запад и Украина «используют все без исключения программы и механизмы» учреждения.

В июле ЮНЕСКО признала украинский борщ объектом нематериального культурного наследия. Отмечалось, что таковым было признано не само блюдо, а способ его приготовления.