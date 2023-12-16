В России назвали число людей, пересекших границу с Финляндией за двое суток СЗТУ: около 5,5 тысячи человек пересекли границу РФ с Финляндией за двое суток

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

За двое суток с момента открытия пропускных пунктов в Ленинградской области и Карелии на границе с Финляндией ее пересекли около 5,5 тысячи человек, сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ). По данным ведомства, большая часть физлиц, машин и грузовиков за последние два дня пришлась на 15 декабря.

С момента открытия движения с полуночи 14 декабря через таможенный пост МАПП «Торфяновка» Выборгской таможни, работающий круглосуточно, проследовало в оба направления 232 грузовых автотранспортных средства (125 — въехало в РФ, выехало — 107), 1615 легковых автомобилей (865 и 750 соответственно), 40 автобусов (16 — въехало в РФ, выехало — 24), 3797 физических лиц (1846 и 1951 соответственно), — говорится в сообщении.

Также сообщается, что через пропускной пункт Вяртсиля в Карелии из России выехал один грузовик, 23 въехали в РФ. Там границу пересекли 1138 автомобилей в обе стороны и 1712 граждан, в том числе 802 выезжавших.

Все автомобильные пункты пропуска на финско-российской границе были закрыты с 30 ноября из-за потока беженцев из третьих стран. Два из них правительство Финляндии открыло в ночь на 14 декабря.

Позже власти Финляндии решили закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Отмечалось, что 14 декабря через КПП в Финляндию прибыли не менее 62 иностранцев, которые попросили убежища. Среди них были граждане Сомали и Сирии.