В России назвали британские танки на Украине законными военным целями Посольство РФ: отправка британских танков Киеву приведет к ужесточению боевых действий

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Отправка британских танков Киеву не поможет ВСУ переломить ситуацию на поле боя и приведет лишь к ужесточению конфликта на Украине и новым жертвам, сообщило посольство России в Лондоне, передает ТАСС. Там также отметили, что британские танки будут считаться законными военным целями для ВС РФ.

Направление танков отнюдь не приблизит окончание боевых действий, но будет способствовать их ужесточению, провоцируя все новые жертвы, в том числе среди мирного населения, — подчеркнули в дипмиссии.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона. По их данным, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков.

13 января глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина получает от Запада тяжелое вооружение. Он не рассказал, какое именно вооружение поступает в Киев, но пояснил, что стране требуются танки.