В России нашли альтернативу европейским точкам обмена интернет-трафика Минцифры: Россия перенаправит интернет-трафик через Азию в случае отключения от европейских точек обмена

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Россия сможет обезопасить свое интернет-соединение в случае отключения от европейских точек обмена, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, передает ТАСС. Он отметил, что Москва сможет в таком случае перенаправить свой интернет-трафик через Азию.

Россия перенаправит интернет-трафик через Азию в случае отключения от европейских точек обмена, — сказал Шадаев.

30 мая стало известно, что Минцифры согласовало законопроект, согласно которому компании начнут более жёстко наказывать в случае утечки персональных данных. Предполагается, что бизнесу будет грозить штраф в размере 1% от оборота, а если он попытается скрыть инцидент — 3%.

Эксперты считают, что принятие законопроекта может затянуться из-за отсутствия в законодательстве определения «утечка персональных данных» и соответствующей методологической базы, необходимой для квалифицирования преступления. Однако в Госдуме и Совфеде заинтересованы в новом нормативно-правовом акте, поскольку считают действующие штрафы слабой мотивацией к сохранению информации о клиентах.