В России напишут методички для мигрантов Для мигрантов в России составят дайджесты о нормах поведения в обществе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для мигрантов планируют составить дайджесты о нормах поведения в российском обществе, передает ТАСС. По информации агентства, об этом следует из плана мероприятий по реализации Концепции миграционной политики.

Создание и распространение информационных материалов для иностранных граждан о правилах и нормах поведения в российском обществе, в том числе с использованием возможностей цифровой платформы миграционных процессов и трудовых ресурсов, — указано в документе.

Такую задачу поставили профильным ведомствам, в том числе Федеральному агентству по делам национальностей. Она должна быть исполнена до 10 декабря.

Вместе с тем в правительстве предложили разработать методические рекомендации для вузов по адаптации студентов-иностранцев. В частности, чтобы приобщить обучающихся мигрантов к традиционным духовно-нравственным ценностям. На эту задачи отвели время до 20 марта.

В декабре президент РФ Владимир Путин подписал закон об изменении правил депортации мигрантов. Нововведения позволяют нарушителям избежать такой участи, заплатив штраф в размере до 50 тысяч рублей, если суд решит, что депортация «ограничивает право на уважение частной жизни».