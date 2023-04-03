В России намерены запретить деятельность МУС Володин: в Госдуме готовят поправки о запрете деятельности МУС, направленной против РФ

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Международный уголовный суд (МУС)

В профильных комитетах Госдума готовят поправки, которые запретят деятельность Международного уголовного суда (МУС) в России, направленную против РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Отмечается, что он уже провел совещание по подготовке соответствующих изменений в законодательство.

Профильные комитеты ГД готовят поправки в федеральный закон «О безопасности», которые запретят на нашей территории деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан, — заявил Володин.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Основанием для возбуждения дела послужили сведения о «незаконном перемещении детей» с Украины в Россию.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что арест Путина по ордеру МУС будет равносилен объявлению войны. По его словам, западные лидеры должны понимать последствия такого шага, тем более что сам МУС не отражает волю всего человечества и не имеет оснований судить государства, которые к нему не присоединились.