В России намекнули Западу на серьезные последствия поставок F-16 Украине Гаврилов: армия России будет сбивать переданные Украине западные F-16

Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

F-16

Москва предупредила Запад, что F-16, поставленные Украине, станут целью для российской армии, сообщил ТАСС глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, истребители являются носителями ядерного оружия и угрожают безопасности страны.

Мы не знаем, что он несет — бомбу тонную или полуторатонную либо ядерный тактический заряд. Это очень серьезный вопрос, и об этом «непартнеров» предупредили, — отметил дипломат.

В то же время некоторые западные страны заверили, что они позволят использовать F-16 для ударов по территории РФ, уточнил Гаврилов. Поэтому истребители станут законной целью ВС РФ в случае пролета над Украиной, констатировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскрыл, сколько F-16 необходимо для достижения паритета с армией РФ. По его словам, речь идет о порядка 120–130 военных самолетах. При этом сенатор Владимир Джабаров предупредил, что Россия имеет все основания сбивать истребители, если они будут пытаться бить по российской территории.

До этого глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявил, что руководство страны разрешает Украине использовать нидерландские F-16 для ударов по РФ. Согласно указу ООН, Киеву следует соблюдать право на самооборону.