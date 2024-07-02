В России национализировали активы украинского олигарха Акции двух компаний Коломойского передали в доход РФ

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В доход Российской Федерации были переданы акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского и 503 объекта недвижимости должников по его делу, сообщил РИА Новости директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. По его словам, такое решение принял Кошехабльский районный суд Адыгеи.

В доход государства в связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности переданы акции ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-ЮГ», а также 503 объекта недвижимого имущества должников по делу в отношении Игоря Коломойского и других лиц, — сказал Аристов.

На Украине ставленником Коломойского не раз называли Владимира Зеленского. Бизнесмен помог артисту победить на президентских выборах в 2019 году. После этого Коломойский сумел провести в Верховную раду десятки аффилированных ему депутатов через президентскую фракцию «Слуга народа».

Дмитрий Аристов сообщал, что в доход Российской Федерации были переданы акции АО «Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“». Ранее они принадлежали бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Власти также национализировали акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов».

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев допустил, что средства от реализации акций «Рошен» могут быть выделены для использования на СВО, а сама конфискация фабрики Порошенко создает прецедент. Он добавил, что национализация активов иностранного юридического лица является экстраординарной мерой, применяемой в исключительных случаях.